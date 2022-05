الرويح: الإقبال غير المسبوق يعكس رغبة المجتمع في المشاركة بمبادرات الاستدامة

الحبيب: سيتم التبرع بالعلب المجمّعة إلى شركات متخصصة في إعادة تدوير البلاستيك



شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في مبادرة توعوية خاصة بتشجيع ثقافة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية واستراتيجية الاستدامة وكذلك حملة Keep it green وهي مظلة يندرج تحتها العديد من المشاريع والمبادرات البيئية.



وشهدت المبادرة التي أقيمت في مول العاصمة بالتعاون مع Puff، إقبالا غير مسبوق من أفراد المجتمع من مختلف الأعمار بما في ذلك الأطفال، حيث جرى توزيع قنينة Puff الصديقة للبيئة مقابل كل خمس علب بلاستيك.



وقال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح، إن المبادرة نجحت في المساهمة في جمع اكثر من 25 ألف علبة بلاستيك خلال 5 ساعات وذلك لإعادة تدويرها، الأمر الذي يؤكد الوعي المجتمعي الكبير بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، كما يعكس رغبة المجتمع في المشاركة في المبادرات البيئية والمستدامة.



ولفت الى أن المبادرة لقيت إشادة واستحسانا كبيرين من قبل رواد مول العاصمة الذين شاركوا في استبدال العلب البلاستيكية بعلب Puff الصديقة للبيئة، معبرين عن أهمية تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تعزز نشر ثقافة التنمية المستدامة للبيئة ضمن التوجه العالمي في هذا الإطار.



وذكر الرويح أن «بيتك» أطلق العديد من المبادرات البيئية تحت مظلة حملة Keep it green، مثل توقيع شراكة إستراتيجية مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم حملة تشجير وتخضير مناطق الكويت.



كما وقع «بيتك» شراكة استراتيجية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي التي تتضمن أنشطة ومشروعات بيئية مختلفة في مجال التشجير والحد من الانبعاثات الكربونية، مبينا أن منصة Carbon Offset التي صممتها «سدرة» تعتبر أول منصة في الكويت والتي من خلالها يتم الحد من الانبعاثات الكربونية عن طريق التشجير وإطلاق مشاريع بيئية أخرى مستقبلية.



وأضاف الرويح: تتويجا للشراكة الاستراتيجية بين «بيتك» و«سدرة» وفريق حلم أخضر، شارك «بيتك» في دعم المرحلة الأولى من المشروع التي تتألف من زراعة 500 شجرة والعناية بها لمدة 3 سنوات وهو متوسط فترة العناية اللازمة بالشجرة لتصبح بعدها مكتفية ذاتيا.



كما شارك فريق «بيتك» التطوعي بالمساهمة في تنظيف جزيرة كبر، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وإدارة خفر السواحل.



ويعتبر «بيتك» أول مؤسسة على مستوى القطاع الخاص تدعم مبادرة «أغريفاج» وهي مبادرة بسواعد شبابية كويتية تحول فضلات الخضار والفواكه الى سماد عضوي يغذي التربة.



ويوفر «بيتك» 5 منتجات من بطاقات «بيتك» المصرفية البلاستيكية الذكية تتم صناعتها بنسبة 85.5% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها ذات جودة ومتانة ومواصفات عالمية بأعلى معايير الاستدامة البيئية وحاصلة على شهادات اعتراف من جهات عالمية مختصة مثل شركة فيزا العالمية وشركة ماستر كارد وشركة ايديميا لصناعة البطاقات.

وخاصية هذه الصناعة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الكويت كمنتجات مصرفية ومبادرات صديقة لبيئة خضراء تتبع أفضل ممارسات الاستدامة على المستوى العالمي.



ويمتلك «بيتك» معرض KFH Auto الصديق للبيئة، والمستوفي لمعايير المباني الخضراء ومعايير الاستدامة العالمية، وهو أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية قدرها 38 ألف متر مربع.



وأطلق «بيتك» تقرير الاستدامة، ضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة للمجموعة، حيث يتضمن التقرير عناصر البيئة والمجتمع والشمول المالي، وحقوق الموظفين، ودليل حماية العملاء والحوكمة في أنشطة وإدارة وعمليات «بيتك» على المستوى التشغيلي وعلى مستوى استمرارية الأعمال لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة.



وأكد الرويح مواصلة جهود «بيتك» في حملة Keep it green لدعم مختلف المبادرات البيئية، مع الحرص على المضي قدما في استراتيجية التنمية المستدامة، مبينا أن مجموعة «بيتك» تمتلك العناصر التي تضعها على الطريق الصحيح في استراتيجية الاستدامة وفقا لأحدث المبادئ والمعايير وأطر العمل الدولية.



من جانبه، أكد رئيس شركة «PUFF»، عبدالله الحبيب أن الشركة حريصة على دعم مبادرات المحافظة على البيئة وتقنين استخدام المواد البلاستيكية والمساهمة في الاستفادة من جميع الموارد المتاحة بما يعود بالفائدة على العالم أجمع.



وأضاف قائلا: نفخر في شركة «PUFF» بأننا نظمنا هذه المبادرة وساهمنا بتجميع أكثر من 25 ألف علبة بلاستيك بمشاركة واسعة ودعم كبير من الحضور الذين هم أساس النجاح، وسنقوم بالتبرع بهذه المواد إلى شركات متخصصة بإعادة تدوير البلاستيك واستخدامه في تصنيع مختلف المواد والأغراض التي تفيد المجتمع والعالم أجمع.



وأشار الحبيب إلى أن شركة «PUFF» مستمرة في دعم المبادرات التي تعود بالفائدة على البيئة والمجتمع، ودعا جميع الشركات والأفراد إلى المساهمة في دعم مثل هذه الفعاليات الصحية التي لها أثر إيجابي على الإنسان وجميع الكائنات الحية على وجه الأرض في الحاضر والمستقبل.