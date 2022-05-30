اختتم بنك بوبيان برنامج تدريب القادة الذي عقد بالشراكة مع جامعة Duke وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة لتطوير المهارات القيادية وتبني أفضل الممارسات الرائدة في سبيل تطوير مواهبه، وقد استفاد من البرنامج 25 من قادة الإدارة الوسطى في البنك، مما ساهم في اكتسابهم مهارات جديدة بما يؤهلهم لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي وتطلاعات الادارة العليا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.



وقال المدير التنفيذي لإدارة تطوير وإدارة المواهب في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: نلتزم دائما في بنك بوبيان بتنمية مواردنا البشرية وإعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالجانب الإبداعي وذلك من خلال خلق بيئة عمل تدريبية متطورة تستهدف الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم الوظيفية.



وأوضح أن البرنامج اشتمل على محاضرات حصرية من قادة الفكر في مجال القيادة والبنوك الرقمية بالاضافة إلى حضور ورش عمل حول مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية لاسيما في ظل ما تشهده الفترة الحالية من تغيرات وتطورات في هذا المجال بجانب الاطلاع على أحدث التوجهات والأدوات في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية.

وأكد الرومي أن بنك بوبيان دائما ما يسعى وبصورة مستمرة إلى تقديم جميع السبل لدعم وتحفيز كوادره البشرية وتبني أفضل الممارسات التي تساعد على تطويرها، حيث تم منح المشاركين حق الدخول على منصة جامعة Duke للتعليم الإلكتروني وحصلوا على تدريب حول التركيز على العملاء والميزة التنافسية والذكاء المالي والعمل المرن والتحول الرقمي.

من جانبه، قال مدير إدارة المواهب في بنك بوبيان ناصر السبيعي: «تناول برنامج تدريب القادة في بنك بوبيان محاكاة للقيادة التي تم توفيرها من قبل رواد فضاء من وكالة NASA».

واستكمل قائلا: إن تطبيق المحاكاة تطرق إلى بعض الموضوعات الأخرى مثل الابتكار والتكنولوجيا المالية والتفكير الاستراتيجي وثقافة إدارة المخاطر»، مؤكدا أن بوبيان يعد إحدى أكثر المؤسسات التي تولي اهتماما واسعا بالاستثمار في الإبداع والابتكار.

يذكر أن بنك بوبيان يعد من البنوك الرائدة على مستوى المنطقة في العمل على تطوير وصقل مهارات وخبرات موظفيه من خلال دوراته التدريبية المتميزة، مما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات تدريبية وجامعات محلية وعالمية عريقة.