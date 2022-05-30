برعاية وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، يعقد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قمة «مايكروسوفت للحكومة الذكية 2022» تحت شعار «استخدام التقنيات في صناعة مستقبل العمل الحكومي» اليوم الاثنين في فندق ومنتجع الجميرا.



وتهدف القمة التي تنظمها شركة مايكروسوفت العالمية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى الاطلاع على تصور الجيل القادم من الحكومة الذكية، ويسعى الحدث الذي تستضيفه الكويت إلى تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة مثل البيانات والذكاء الاصطناعي والأمـــــن السيبـــراني والتطبيقات والبنية التحتية وذلك في تحسين الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، واستقطاب ومشاركــــة القياديين والإشرافيين والمختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الحكومي.