

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات شركة نفط الكويت، ترأس أخصائي جراحة المسالك البولية في مستشفى الأحمدي التابع للشركة د.حسين العنزي، جلسة نقاشية في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لجراحة المسالك البولية «AUA».



وجاءت مشاركة د.العنزي في المؤتمر الذي عقد بولاية «نيو أورليانز» من 13 إلى 16 الجاري، بناء على دعوة رسمية تلقاها من عضو مجلس إدارة الجمعية د.جون دنستت لترؤس جلسة خاصة بمستجدات مرض حصى الكلى بعنوان «حصى الكلى: العلاج الجراحي متضمنا «تفتيت الحصاة بالموجات الصادمة من خارج الجسم». وتضمنت الجلسة نقاشات وتبادل آراء حول آخر التطورات في هذا المجال، حيث خلصت الدراسة التي جرت مناقشتها في المؤتمر إلى أن استخدام مزيج من الموجات الصادمة والذبذبات المادية من خارج الجسم آمن ويأتي بالنتائج المطلوبة لدى المرضى الذين يعانون من حصوات المسالك البولية. وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها طبيب كويتي متخصص بجراحة المسالك البولية على مثل هذا التقدير من الجمعية الأميركية لجراحة المسالك البولية، كما يعد هذا الإنجاز جزءا من الجهود المنسقة التي يبذلها أطباء مستشفى الأحمدي وطاقم موظفيه ليحافظوا على موقع الريادة بمجالات تخصصهم.