أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» صدور قانون برفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة. وقالت ان الهدف منه الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة.



وقالت الوكالة إن الرئيس بشار الأسد أصدر «القانون رقم 24 لعام 2022 الذي يقضي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5% إلى 10%، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية».



وبموجب القانون الجديد أصبح بالإمكان توزيع نسبة تصل إلى 10% من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه وتضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقا لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء.