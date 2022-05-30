أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية رفع أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركتي الخلوي (سيريتل وإم تي إن) والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتبارا من بداية الشهر المقبل.



وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها على «فيسبوك» أنه وبعد عدة مفاوضات جرت خلال الفترة الماضية بينها وبين المشغلين من الشركات المذكورة وبناء على طلب مقدم من قبلهم تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتبارا من 1-6-2022 بما يساعدهم على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها وتنفيذ المشاريع المطلوبة وبما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين، ولاسيما ذوي الدخل المحدود.



وقالت الهيئة في بيانها إن هذا القرار يأتي ضمن عدة خطوات تعمل على أساسها مع مشغلي الخدمة لتأمين الاتصالات بكل أشكالها وإن كان يتضمن رفعا لأجور الاتصالات والإنترنت إلا أنه استجابة ضرورية لتتمكن الشركات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها صيانة وتأهيل وغيرها إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة.



وأكدت الهيئة أن هذا القرار لا يستند بالمطلق إلى دوافع ربحية كونه يهتم بشكل أساسي بضمان استمرار توفر خدمات الاتصالات والانترنت لجميع شرائح المجتمع، خاصة أن خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية تعاني من تراجع في جودتها فيما تشهد بعض المناطق غيابا شبه كلي لها، ولاسيما في الأرياف والمناطق الحدودية والبعيدة نسبيا عن مراكز المدن.



وكانت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، كشفت قبل يومين أن الشركات المشغلة، طالبت وزارة الاتصالات السماح لها بزيادة أسعارها عموما بنسبة 200% بحجة زيادة تكاليف التشغيل لديها.

وقالت نقلا عن مصادر وصفتها بـ «المطلعة» في الشركة السورية للاتصالات، إن تلك الشركات تقدمت بطلب عاجل لزيادة تكاليف التشغيل لديها.