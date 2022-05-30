انقشعت الجائحة بعد شراء منظومات تعليمية وتدريب المعلمين على المنصات والتواصل مع الطلاب إلكترونياً.. فهل نلقي كل ذلك خلف ظهورنا؟

لماذا لا نسعى لحل مشكلات تعتري التعليم عن بُعد بدلاً من الاستسلام والتراجع والإلغاء؟ .. و التسويق لفكرة أن التعليم عن بُعد يساعد على الغش هروب إلى الخلف

قطر استمرت في الطيران بالجناحين «التقليدي والحديث» وحققت نتائج إيجابية واحتلت مراتب عليا عالمياً وخليجياً في سلم التعليم



كبقية العالم مرت الكويت بفترة تمثل تجربة مميزة ونوعية على مستوى التعليم خلال اجتياح فيروس كورونا للعالم. فالتعليم مثله مثل باقي المرافق التي تأثرت بهذه الجائحة، وقد برز على السطح مدى أهمية التعليم عن بُعد إلى جانب التعليم التقليدي، ومع انقشاع الأزمة إلى حد ما ثمة تساؤلات طفت على السطح وأصبحت تمثل دعوة للوقوف على طبيعة التجربة وكيفية الاستفادة منها فيما يخص قطاع التعليم. فبعد أن تراجعت جائحة كورونا إلى حد كبير تراجع المسؤولون عن فكرة التعليم عن بُعد وقاموا بإلغائها وأعادت وزارة التعليم الطلبة إلى جدران الفصول مرة أخرى على أن تكون الدراسة يوما بعد يوم، فيذهب الطلاب



إلى المدرسة يوما ويتعطلون اليوم الذي يليه. وبعيدا عما يحمل هذا النظام من مساوئ، فكثيرة هي القضايا التي يتوجب علينا طرحها في هذا الشأن من أجل نقاش مثمر ومفيد لديرتنا وطلابنا وأولياء أمورهم.



لماذا لا نُكمل الطريق؟



الكويت إبان اشتداد جائحة كورونا قامت بشراء منصات تعليمية لدعم عملية التعليم عن بُعد والله وحده يعلم كم تكلفت هذه المنصات، وكذلك قامت بتدريب المعلمين على العمل على هذه المنصات والتواصل مع الطلاب إلكترونيا، ومن المؤكد أن الأمر كان وراءه إنفاقات عديدة. فهل من المعقول أن نلقي بكل ذلك خلف ظهورنا بعد انقشاع الجائحة دون أن نستفيد من هذه الخطوات ونكمل هذا الطريق الذي يسلكه العالم من حولنا؟ إن العملية التعليمية مثلها مثل أي عملية تنفذها الدول وتسعى من خلالها إلى الرقي والتقدم وصناعة الحضارات. ومن ملامح ذلك التطور المنشود أن يكون للعملية جناحان لا غنى عن أحدهما لتطير بهما وتحلق في سماء الازدهار وتحقق المنشود من أجل رفعة البلاد. التعليم عن بُعد في «ديرتنا» لم يفشل والتسويق لفكرة أنه يساعد على الغش ما هو إلا هروب إلى الخلف وتخل عن المسؤوليات، لماذا لا نسعى إلى حل المشكلات التي تعتري التعليم عن بُعد بدلا من أن نستسلم لها ونتراجع ونلغي العملية برمتها؟ المدارس الخاصة في الكويت تكمل طريقها في عملية التعليم عن بُعد وتعلم جيدا أنها عملية مهمة إلى جانب التعليم الحضوري، وهما يكملان أحدهما الآخر. خاصة أننا في الكويت كثيرا ما نواجه عوائق الذهاب إلى مقرات التعليم سواء مدارس أو جامعات بسبب العواصف الرملية في مواسمها وبالتالي يتم إلغاء امتحانات أو تأجيلها، ولو أننا دائما جاهزون بالتعليم عن بُعد لن نضطر لذلك التأجيل أو الإلغاء.



التجرية القطرية



وعندما ننظر من حولنا وفي محيطنا الخليجي سنجد التجرية القطرية في التعليم عن بُعد والتي تبنتها الدوحة ودعمتها بقوة وبكل ما تستلزمه من أدوات وخبرات وكانت النتيجة رائعة، ولم تستغن قطر عن التعليم التقليدي في الوقت ذاته بل استمرت في الطيران بالجناحين وحققت نتائج إيجابية واحتلت مراتب عليا عالميا وخليجيا. اعتمدت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية بتاريخ 29 مارس 2020، تجربة التعليم عن بُعد باعتبارها إحدى السبل الرامية إلى استمرار الحياة التعليمية من جهة، ضمن خطة الاحتياطات اللازمة للحدّ من انتشار الفيروس في البلاد ومكافحته.



ودلت المؤشرات الإحصائية من خلال منصة التعلم Teams على أن نسبة تفاعل الطلاب واستجاباتهم للمحتويات التعليمية والتطبيقية والتقييمية التي تقدم لهم، وصلت نسبا عالية بلغت 100% أحيانا، وهذا أكبر دليل على ريادة التجربة وتقدمها، سواء تعلق الأمر بالتعلم عن بُعد في واقع إلكتروني افتراضي، أو بالتعلم الحضوري في واقع مدرسي حقيقي».



ومما يشهد على ريادة هذه التجربة، فتحت الوزارة قناة التواصل بين المدارس ومجالس الأمناء وأولياء الأمور، لتزويد الطلاب الذين لا يتحصلون على أجهزة لمتابعة الدروس عن بُعد، بحواسيب محمولة تساعدهم على التواصل مع مدرسيهم وحل الواجبات والتقييمات المطلوبة منهم. وكذلك حرصت وزارة التعليم في قطر على تذليل كل العقبات في هذا الطريق وهي تجربة تستحق التقدير والوقوف أمامها لالتقاط خيط التميز الذي نحتاجه سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخليجي.



لا ننكر أن العملية لا يمكن أن تتم إلا عبر إيجاد معلم يمتلك مهارات مهنية عالية، ومهتم بمجال عمله ومهنته، وبالتالي سيترك المعلم بصماته على سلوكيات طلابه وأخلاقهم وعقولهم وشخصياتهم وطرق تفكيرهم في المستقبل، وأعظم درجات الإفادة من ذاك المعلم هو التعامل معه وجها لوجه على خلاف التعليم عن بُعد الذي يتسم بسمات أخرى تحمل في طياتها العديد من الإيجابيات والسلبيات.



ومما يحسب للتعليم التقليدي أنه يسمح بتنفيذها في جميع البيئات التعليمية حتى إذا لم يتواجد تيار كهربائي أو أجهزة حاسوب.



تساؤلات قائمة



وختاما تظل التساؤلات قائمة: هل نستطيع الاستمرار في التعليم عن بُعد دون أن نحجم التعليم التقليدي ونقدم نموذجا عمليا يدفعنا إلى الأمام مع مرور الوقت؟ هل الخطوات التي اتخذناها تجاه التعليم عن بُعد في أثر تراجع فيروس كورونا كانت خطوات في الاتجاه الصحيح، أم أنه كان في الإمكان أبدع مما كان؟



نوري الداوود: جاهزية مدارس التعليم الخاص والخبرة المسبقة في التعليم أونلاين ساعدتاها في نضج التجربة

نوري الداوود

يقول الخبير التربوي نوري الداوود، المدير العام لشركة الإتقان للتعليم (مدرسة غرس ثنائية اللغة مدرسة منارات لبطء التعلم): «إن القناعة المترسخة لدى القائمين على التعليم الخاص من إدارات مدرسية ومؤسسات تعليمية هي أن التعليم يجب ألا يتوقف حتى في أحلك الظروف، كذلك علينا أن نتذكر أن مدارس التعليم الخاص وبالذات الأجنبية منها تخضع لضوابط الاعتراف الدولي الذي يفرض على الطلبة اجتياز ساعات محدودة كشرط للانتقال إلى المرحلة التي تليها وهذا من شأنه أن يدفع إلى استمرارية التعليم دون توقف لارتباطه بالمستقبل التعليمي للطلبة، ناهيك عن أن مواعيد الامتحانات تكون موحدة في أغلب الأوقات مما لا يسمح معه التخلف عن تلك المواعيد لارتباطها كذلك بمنظومة مؤسسات الاعتراف الدولي وبرامجها الزمنية».



وعن الأسباب الرئيسية التي أتاحت للتعليم الخاص الاستمرار في العملية التعليمية أونلاين بالرغم من توقفها حضوريا إلى المبنى المدرسي، ذكر الخبير التربوي أنها «أولا جاهزية مدارس التعليم الخاص بما لديها من مرونة في اتخاذ القرار والتجهيز بعيدا عن البيروقراطية الموصوفة بها أنظمة التعليم الحكومي، وثانيا ما لديها من الخبرة المسبقة في التعليم أونلاين وإن كانت محدودة نوعا وهو ساعدها في نضج التجربة وسرعة التأقلم مع الوضع الجديد».



ولفت نوري الداوود إلى فشل التجربة الحكومية في التعليم عن بُعد والتي نتجت عن أن «الكادر التعليمي لم يكن متسلحا بالخبرة اللازمة للتدريس الافتراضي (أونلاين)، كما لم يلق التعليم الافتراضي قبولا من قبل الطلبة لعدم وجود خبرة سابقة فيه وهو ما أثر على تفاعل الطالب معه. بخلاف ما واجهه أولياء أمور الطلبة في التعليم الحكومي من صعوبة بالغة في متابعة التحصيل العلمي الذي يتلقاه الطالب عبر التعليم عن بُعد بالإضافة للمشكلات التقنية التي رافقت هذا التعليم».



د.سمير الوسيمي: رضا المعلمين والطلاب واكتمال الكفاءة الإلكترونية لا غنى عنها لنجاح المنظومة

د. سمير الوسيمي

وحول ما يجب أن يتوافر للتعليم عن بُعد من شروط للنجاح، يرى د.سمير الوسيمي العضو الأكاديمي بالمعهد الأوروبي لحوكمة المؤسسات ECGI أن «التعليم الإلكتروني شأنه شأن أي عملية يقوم بها الإنسان يجب أن تتوافر لها مجموعة من العناصر التي من شأنها أن تساعد على نجاح ذاك الأسلوب من التعليم. وهناك قواعد أساسية يجب مراعاتها لنجاح التعليم الإلكتروني، والتي من أهمها رضا الأساتذة لأن دورهم في العملية التعليمية باستخدام تقنيات التعليم الإلكترونية بدأ يتغير من مجرد خبراء في محتوى المادة العلمية إلى خبراء، ومرشدين، وموجهين، ومصممين للمحتوى الرقمي.



والعنصر الثاني هو رضا الطلاب وسر هذا العنصر يتمثل في كون مرونة التعلم والقدر العالي من التفاعل بين الأساتذة والطلاب أو الطلاب فيما بينهم يعد من أهم عوامل جذب الطلاب للتعلم عن بُعد. ويستطرد الخبير بالعنصر الثالث وهو اكتمال الكفاءة الإلكترونية، حيث لا غنى هنا لنجاح منظومة التعليم عن بُعد عن اكتمال مستلزمات تلك العملية الإلكترونية بشكل شامل وناجح بما يحقق إقامة وديمومة تلك العملية على أعلى مستوى».

د. عبد العزيز طاحون



د.عبدالعزيز طاحون: 7.5 ملايين طالب في أميركا يدرسون أونلاين قبل الجامعة.. والمشكلة عندنا في التطبيق



يرى نائب رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم والآداب IASA د.عبدالعزيز طاحون أن «التعليم عن بُعد له أهمية كبيرة في حياتنا، بل لا أبالغ إذا قلت إنه من أروع ما يمكن تنفيذه في دول العالم أجمع، ففي الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال هناك 7.5 ملايين طالب يدرسون من خلال التعليم عن بُعد في مرحلة ما قبل الجامعة، وفي هذه المرحلة يكون التعليم اختياريا، وعند التحاق هؤلاء الطلاب بالجامعة فإنهم تكون لهم أفضلية ويحصلون على مزايا تزيد عن غيرهم من ذوي التعليم العادي لأنهم ينظرون إلى طالب التعليم عن بُعد على أنه طالب ذو إصرار وعزيمة على تحقيق مراده، حيث استطاع أن يحقق التحصيل الدراسي بالرغم من بعده المباشر عن بيئة المدرسين والمدرسة».



وحول إشكاليات التطبيق، أكد طاحون: اننا «لدينا إشكالية في آليات التطبيق نظرا لارتباط ذلك بالسلوك سواء سلوك الطالب أو أولياء الأمور، حيث اعتاد الطالب العربي للأسف على المتابعة الشديدة والرقابة اللصيقة من قبل المعلم والمدرسة على طول الخط، وبالتالي فإن لدى الطالب مساحة بل واستعداد للتهرب والانفلات حين تغيب عنه تلك الرقابة اللصيقة كما أشرنا، وعليه فإن المشكلة في الوطن العربي وليس في الكويت فقط لا تتمثل في التعليم عن بُعد في حد ذاته ولكن في آليات تطبيقه. لذا يجب العمل على ترسيخ تلك القناعة الخاصة بأهمية التعليم عن بُعد لدى كل أطراف العملية التعليمية مع علاج جذري لتلك السلوكيات الساعية إلى التفلت وعدم الانضباط حين تغيب الرقابة اللصيقة».