ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الاقتصادات العالمية شهدت تزايد معدلات التضخم بصورة متواصلة منذ أواخر عام 2020 وذلك في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19.

ومع انحسار المرض، شهدت الأسعار نموا مطردا في فبراير على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي للغاز والألمنيوم، في حين تعتبر أوكرانيا من المصادر الرئيسية للقمح في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في أوروبا.



بالإضافة إلى ذلك، دخلت الصين الآن في شهرها الثاني من تطبيق عمليات الإغلاق المشددة لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 ما أدى إلى اختناق سلاسل التوريد العالمية.

وفي الوقت الحالي، ستظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالأسعار، وقيود العرض، وعدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بانتهاء الصراع الروسي- الأوكراني، تهدد التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.



وسلط التقرير الضوء على الجانب الإيجابي، حيث ساهم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ونشر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في تهدئة المخاوف تجاه ارتفاع أسعار الفائدة وارتياح الأسواق وسط مؤشرات على هدوء موجة التضخم، حيث سجلت الأسهم العالمية أول مكاسب أسبوعية لها بعد سبعة أسابيع متتالية من التراجع.



وفقد الدولار الأميركي 1.32% من قيمته الأسبوع الماضي، ما ساهم في صعود قيمة اليورو والجنيه الإسترليني فوق مستوى 1.07 و1.26 على التوالي.

وفي ذات الوقت، تلقت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري دعما قويا مقابل الدولار الأميركي، لتنهي تداولات الأسبوع مرتفعة بنسبة 0.63% و1.78% على التوالي.

أما في وول ستريت، استرد مؤشر ستاندرد أند بورز كافة الخسائر التي تكبدها على مدار الأسبوعين الماضيين. وبالانتقال إلى السندات، سجلت عائدات سندات الخزانة لأجل سنتين و10 سنوات أسبوعها الثالث من التراجع.



محضر الفيدرالي يفتقر عنصر المفاجأة



عكس محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المنعقد في 3 -4 مايو الماضي أصداء الإلحاح الذي ينتهجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول لمعالجة التضخم، حيث يتضح ذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الاجتماع.

ونتج عن اجتماع مايو رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لتتراوح في نطاق بين 0.75% و-1.0%، مع الكشف عن خطط للبدء في تقليص حجم الميزانية العمومية البالغة 9 تريليونات دولار والتي تتكون في الغالب من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.



وفي الوقت الذي ألمح فيه مجلس اجتماع الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيق زيادة مماثلة في المستقبل، أشار أيضا إلى أن السياسات النقدية قد تضطر إلى تجاوز الموقف «المحايد» الذي لا يكون فيه داعما أو مقيدا للنمو.

كما أشار محضر الاجتماع إلى التضخم 60 مرة، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم، مشيرين إلى أن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق التي طبقتها الصين لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 ستؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم.



إلا أنه على الرغم من ذلك، التزم المسؤولون برفع أسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية. وذكر المحضر أن القيام بذلك من شأنه أن يؤهل الاحتياطي الفيدرالي ليكون «في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام» لإعادة تقييم تأثير السياسة النقدية على التضخم.

وأكد المحضر أيضا زيادة سعر الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، حيث اقترح صناع السياسة أخذ مهلة مؤقتة في وقت لاحق من العام الحالي، وابتهجت الأسواق بعدم تبني المحضر نبرة أكثر تشددا مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في 40 عاما.



وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.2% فقط في أبريل الماضي، مسجلا أقل زيادة في عام ونصف. وبالنظر لأداء العام الماضي، تباطأت وتيرة نمو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 6.3% في أبريل من أعلى مستوياته المسجلة في 40 عاما بوصوله إلى 6.6% في مارس الماضي، ما يدل على أول انخفاض يشهده منذ نوفمبر 2020.

وارتفع مقياس آخر للتضخم أضيق نطاق والذي يستثني عناصر متقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة بمعدل أعلى إلى حد ما بنسبة 0.3% في أبريل، إلا أن الزيادات التي شهدها معدل التضخم الأساسي كانت الأقل منذ الصيف الماضي.

وعلى أساس سنوي، تباطأت وتيرة نمو معدل التضخم الأساسي إلى 4.9% مقابل 5.2% - فيما يعد ثاني تراجع على التوالي. وكانت المرة الأخيرة التي تراجع فيها المعدل الأساسي بوتيرة متعاقبة في بداية ظهور الجائحة في عام 2020.



وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيتجاوز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة 3% في عام 2022، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى ذروته، إلا أنه سيتراجع إلى نحو 2% بحلول عام 2024، وفقا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس.

وسيكون النمو مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي والطلب على الخدمات. ومع ذلك، يعتمد التقرير المتفائل على فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على رفع أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023 دون دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.



وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس في تقريره: وفقا لتوقعات مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، سيستمر النمو الحالي الذي يشهده الاقتصاد، وسينمو الناتج الاقتصادي بسرعة خلال العام المقبل.

ولتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ترفع الشركات معدلات الاستثمار والتوظيف، وإن كانت اضطرابات العرض تعوق تقدم هذا النمو في عام 2022.



قطاع الخدمات يعزز أداء الاقتصاد الألماني



واصل النشاط التجاري لأكبر اقتصاد على مستوى أوروبا نموه بفضل الانتعاش القوي بعد الإغلاقات لاسيما عبر قطاع الخدمات، إلا أنه على الرغم من ذلك، كانت هناك علامات تدل على تراجع الطلب بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، وارتفاع الأسعار وقضايا العرض، وهو الأمر الذي يتضح من إبلاغ الشركات المصنعة عن أكبر انخفاض في الطلبات الجديدة منذ نحو عامين.

وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب الرئيسي 54.6 في مايو، بتحسن هامشي مقارنة بمستوى 54.3 المسجل في أبريل وسط استمرار الانتعاش القوي لنشاط قطاع الخدمات.

وبالنظر إلى التفاصيل، بلغت قراءة مؤشر مدير المشتريات لقطاع الخدمات 56.3 في مايو، متراجعا من مستوى 57.6 المسجل في أبريل على الرغم من أنه لا يزال أعلى بكثير من علامة 50 الدالة على النمو. وفي ذات الوقت، تحسنت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي هامشيا هذا الشهر ووصلت إلى 54.7 مقابل 54.6 بنهاية أبريل الماضي.

بيلي يدافع عن نهج بنك إنجلترا



خلال الأسبوع الماضي، سعى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي للدفاع عن نهج بنك إنجلترا الحذر فيما يتعلق بالسياسة النقدية، مشيرا إلى دراسة صانعي السياسة الصورة الأوسع نطاقا لصدمة التضخم التي يتعرض لها الاقتصاد.

وعلى الرغم من قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، ما زال هناك العديد من التساؤلات عما إذا كان ينبغي أن يتصرف على نحو أكثر تشديدا مع رفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.



جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قد وافقت على رفع سعر الفائدة، لكنها واجهت ثلاثة معارضين بعد أن بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 9% في أبريل، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.



النفط يتلقى الدعم



بعد تحقيق النفط لمكاسب قاربت 50% منذ بداية العام، حافظت الأسعار على قوتها بدعم من إمكانية تشديد أوضاع السوق نتيجة لتزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة خلال فصل الصيف واحتمال حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي.

كما تراجعت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 482 ألف برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 219.7 مليون برميل قبل بداية موسم الصيف في الولايات المتحدة والذي عادة ما ينطوي عادة على زيادة الاستهلاك.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت الأسعار دعما من خلال المحاولات المستمرة للمفوضية الأوروبية للحصول على إجماع كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على قرار فرض عقوبات جديدة مقترحة ضد روسيا.



من جهة أخرى، من المتوقع أن تلتزم الأوپيك وحلفاؤها بالإبقاء على اتفاقية حصص إنتاج النفط التي أقرتها العام الماضي في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 2 يونيو، على أن ترفع المستوى المستهدف للإنتاج في يوليو بمقدار 432 ألف برميل يوميا على الرغم من الدعوات الغربية لتسريع وتيرة الإنتاج.

وارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 6% الأسبوع الماضي وأنهى تداولات الأسبوع مغلقا عند أعلى مستوياته المسجلة في 7 أسابيع عند 119.43 دولارا.