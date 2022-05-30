قال المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مبارك الحيان، إن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما انتهت من الطبعه الأولى من مصحف دولة الكويت للقراءات العشر .

وأضاف الحيان في تصريح صحافي، إن هذا المصحف الذي تتولى هيئة القرآن والسنة طباعته يعد الأول من نوعه على المستوى العالم الإسلامي لأنه احتوى في جنباته القراءات العشر المتواترة مُوضحّة ومُرتبّة و مُشَكلّة بأدلتها المُثبتة بالرسم العثماني ، ليكون هذا الصرح العظيم سراج القارئ المُبتدي، وتذكار المُقرئ المُنتهي .

وتابع الحيان أنه قد تميز هذا المصحف بذكر جميع القراءات الصحيحة بالرسم العثماني وجدولة بُيّن فيها جميع مناهج القراء وبألوان طيبة وواضحة يفهمها كل من يقرأ في هذا المصحف وقد راعت الهيئة عند طباعة هذا المصحف المبارك على أن الباحث أو القارئ يستطيع إستخراج اي قراءة وكذلك اي شاهد بمجرد الرجوع إلى نفس صفحة طبعة المصحف بكل سهولة ويسر.

وبين الحيان أن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما تسير بخطى ثابته نحو تحقيق الأهداف التي رسمتها في استراتيجية العمل لديها ومن خلال توجيهات ومتابعة مدير الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما الدكتور فهد الديحاني .

وأشار الحيان إلى ان من بين الانجازات التي حققتها هيئة القرآن

منها على سبيل المثال لا الحصر طباعة ترجمة معاني القرآن بعدة لغات ومصحف الكويت تفسير نعمة المنان ومشروع مراجعة المصاحف ومشروع المكتبة الرقمية .

ووعد الحيان باستمرار هيئة القرآن والسنة بالعمل على تحقيق العديد من الانجازات الاخرى التي تساهم بنشر القرآن والسنة بين جميع أطياف المجتمع .