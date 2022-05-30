عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية النائب د.عبدالله الطريجي، عن تلقيه اشادة عالمية بنجاح الكويت بتنظيم الملتقى الكشفي العربي والذي عقد خلال الفترة من 7 حتى 12 مايو الجاري برعاية رئيس مجلس الامة الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المهندس مرزوق الغانم .

جاء ذلك خلال حفل تكريم اللجان العاملة للملتقى حيث اشار فيه الى تلقيه اتصال هاتفي من امين عام المنظمة الكشفية العالمية احمد الهنداوي الذي بارك هذا النجاح والانجاز منوهاً الى انه بحث معه امكانية اقامة ملتقى كشفي عالمي في الكويت بعد التشاور مع دول العالم لافتاً الى اننا نرحب بكشافة العالم على ارض السلام .

وخاطب د الطريجي المكرمين قائلاً " انقل لكم تحيات رئيس مجلس الامة المهندس مرزوق الغانم الذي يهنئكم على تحقيق هذا النجاح في حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم موضحاً ان ذلك ليس بغريب على ابناء الكويت .

واضاف اني فخور بكم خاصة وان الملتقى وجد دعم كبير من القيادة السياسية والحكومة لذلك اصبحت عليكم المسؤولية مضاعفة لاسيما وان الكويت عاصمة للعمل الكشفي 2022 ولدينا رزنامة وفعاليات في الفترة القادمة وتحتاج جهد وانتم اهلاً لها مشيراً الى اننا سننظم بطولة للكشافة البحرية تحمل اسم رئيس مجلس الامة السابق المرحوم جاسم الخرافي ونامل ان تكون من انجح البطولات على مستوى الوطن العربي كما نعمل على ان تكون بطولة عالمية معرباً عن بالغ شكره وتقديره لجميع اللجان العاملة التي وضعت مصلحة وسمعة الكويت فوق كل اعتبار .