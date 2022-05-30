رُشقت "الموناليزا"، أشهر لوحة في العالم، في متحف اللوفر في باريس يوم الأحد، بقالب حلوى بالكريما، من دون أن تتعرض لأي ضرر بفضل الزجاج الواقي الذي يحميها، وفق شهادات انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية.

وردا على أسئلة وكالة فرانس برس مساء الأحد، قالت إدارة متحف اللوفر اليوم الاثنين، إنها لا ترغب في التعليق على الحادثة.

وبحسب صور وشهادات نشرها سائحون على تويتر وإنستغرام الأحد، فإن الحادثة وقعت في وقت مبكر من بعد الظهر.

وتُظهر صور عدة الزجاج الواقي للوحة "موناليزا" ملطخا بالكريما ويقوم بتنظيفه رجل يبدو أنه من حراس المتحف.

وأكد أحد مستخدمي تويتر قال إنه كان حاضرا أثناء الحادث، أن المنفّذ كان رجلا مقنّعا يضع شعرا مستعارا، ونهض من كرسي متحرك ليضرب بيده الزجاج المضاد للرصاص، قبل أن يرشقه بقالب الحلوى.

ونشر مستخدم تويتر هذا (@ lukeXC2002) أيضا مقطع فيديو يظهر فيه الرجل المعني يقف بجوار كرسيه المتحرك بمواكبة عناصر أمن.

وقال الرجل بالفرنسية مرتديا ملابس بيضاء وواضعا شعراً مستعاراً وقبعة على رأسه "هناك أناس يدمرون الأرض.. أيها الفنانون جميعاً، فكروا في الأرض. لهذا السبب قمت بفعلتي. فكروا في الكوكب".

في صور أخرى ، يمكن رؤية الكرسي المتحرك موضوعا خلف الطوق الأمني الذي لا يجب على الزائرين تجاوزه عادةً. ولم تُلتقط صور أو مقاطع فيديو للحادث نفسه.





