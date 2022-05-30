قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ان مكتب مجلس الأمة قرر توجيه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة في ال14 من يونيو المقبل لمناقشة موضوع المتقاعدين مضيفا أنه ستليها جلسة أو أكثر لمناقشة الميزانيات والحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية والحالة المالية للدولة.

وأوضح الغانم في تصريح صحافي اليوم الاثنين، انه جاري التنسيق مع الحكومة لعقد جلسة المتقاعدين مشيرا إلى انتهاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من تقريرها وجاري العمل على بعض التعديلات.

وبين انه سيقوم بعد هذه الجلسة بتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة أو أكثر بشأن الميزانيات والحالة المالية للدولة.

وذكر انه "بالوضع الحالي بوجود حكومة تصريف العاجل من الأمور... صحيح أنه ليس هنالك جلسات لكن أرى أن الجلسات التي تتعلق بمواضيع ينطبق عليها العاجل من الأمور تعقد ويدعى لها".

وقال ان "موضوع المتقاعدين يعد من العاجل من الأمور لأنه يتعلق بفئة في غاية الأهمية وتعطلت مصالحهم بما فيه الكفاية".

وذكر ان "مواضيع المتقاعدين والميزانيات والحساب الختامي والحالة المالية للدولة ينطبق عليهم صفة العاجل من الأمور بوجهة نظري".