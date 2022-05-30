قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغان، ان وفد الشعبة البرلمانية سيتوجه غدا الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد اجتماعات مع المعنيين في البرلمان الأوروبي بشأن التصويت بالموافقة على إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة (شنغن) من قبل البرلمان الأوربي.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي اليوم الاثنين، ان وفد الشعبة البرلمانية سيجتمع مع رئيسة البرلمان الأوروبي والعديد من اللجان البرلمانية والأحزاب في البرلمان الأوروبي بعدما انتهت المفوضية الأوروبية من إدراج اسم دولة الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة (شنغن).

وبين ان "الخطوة الأخيرة هي تصويت البرلمان الأوروبي بالموافقة" معربا عن التطلع بأن تتمكن دولة الكويت عبر علاقتها بالبرلمان الأوروبي من الحصول على أغلبية للتصويت بالموافقة على ملف الكويت في الإعفاء من تأشيرة (شنغن).

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت رسميا في ال27 من ابريل إدراج اسم دولة الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة (شنغن).

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إن هذه الخطوة تمهد نحو البدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة (شنغن).