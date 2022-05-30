طالب خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ إجراءات أسرع من قبل السلطات الصحية العالمية، لاحتواء تفشي مرض جدري القرود المتزايد والذي وصل إلى 20 دولة على الأقل.

وقال الخبراء، إنه يجب على الحكومات ومنظمة الصحة العالمية عدم تكرار الأخطاء السابقة في التعامل مع وباء فيروس كورونا، حيث أدى تأخر اكتشاف الحالات إلى انتشار الفيروس بشكل خطير، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية

وأضافوا أن هناك حاجة لإرشادات أوضح عن كيفية عزل الشخص المصاب بجدري القرود، وحماية الأشخاص المعرضين للخطر وتحسين الاختبار وتتبع الاتصال.

وأشاروا إلى أنه من غير المرجح أن تتوصل منظمة الصحة إلى إعلان المرض كحالة طوارئ صحية عالمية، لكون جدري القرود يمثل تهديدا معروفا لدى العالم ولديه أدوات لمكافحته.

وعبر الخبراء عن قلقهم من أن الحديث عن كون الفيروس معتدلا، فضلا عن توافر اللقاحات والعلاجات في بعض البلدان، قد يؤدي إلى سلوك كسول من قبل سلطات الصحة العامة.

يذكر أنه تم الإعلان عن أكثر من 300 حالة مشتبه فيها ومؤكدة من جدري القرود هذا الشهر، وهو مرض خفيف ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق ويسبب أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وطفح جلدي مميز.