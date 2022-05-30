ألزمت الهيئة العامة للنقل في السعودية سائق الأجرة بتشغيل عداد احتساب تكلفة الرحلات، وفي حال مخالفة ذلك يكون من حق الراكب أن يحصل على رحلته مجاناً.

وأوضحت الهيئة ، في بيان صحفي نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين ، أنه يمكن التقدم ببلاغ عن الحالة إذا لم تتوفر أجهزة دفع إلكترونية في سيارة الأجرة.

وأشارت إلى أن المواصفات التي ينبغي توفرها في سيارة الأجرة العامة، تتمثل في أجهزة دفع إلكترونية، وإنترنت مجاني، وشاشة تعريفية (اختياري)، وكاميرا، وأجهزة تتبع مرتبطة في بوابة نقل، وطابعة فواتير.

وحددت الهيئة العمر التشغيلي للسيارة بخمس سنوات من سنة الصنع.

وأعلنت أن تطبيق مخالفة الزي المخصص للسائقين سيكون على سائقي الأجرة العامة، وسائقي أجرة المطار، وسائقي الأجرة العائلية، وسائقي تطبيقات نقل الركاب، وسائقي الأجرة الخاصة، ومن يخالف ذلك على راكب الأجرة تقديم ملاحظاته.

وأوضحت الهيئة أن أهداف الزي الموحد تتمثل في توحيد مظهر السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام، ورفع مستوى جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، والارتقاء بالمظهر العام.