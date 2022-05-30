بعد مرور أكثر من نصف عام بقليل على الثوران البركاني المدمر في جزيرة لا بالما، أعادت الجزيرة التابعة لجزر الكناري الإسبانية فتح ما يعتبر من المحتمل أحد أشهر مسارات التنزه الذي تؤدي أجزاء منه إلى الحمم البركانية التي بردت مؤخرا.

وكان مسار روتا دي لوس فولكانيس بجزيرة لا بالما أحد أهم المسارات للمتنزهين قبل أن يصبح من غير الممكن عبوره بسبب الثوران البركاني الذي حدث في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وتسبب الرماد البركاني وتدفق الحمم إلى أوامر بالإخلاء دفعت لتوقف السياحة في لا بالما في أواخر 2021، ولكن مع إنجاز أعمال التطهير بعد الثوران البركاني، يدعو مسؤولو السياحة في جزر الكناري الزوار إلى العودة إلى نقطة التنزه الشهيرة عالميا هذه.

ويؤدي المسار الذي أعيد فتحه حديثا إلى قمة كومبري فيخا وهي نفس المنطقة التي تصدرت عناوين الأخبار حول العالم خلال ثوران العام الماضي الذي استمر أكثر من ثلاثة أشهر.

يسير المسار المعاد فتحه الآن على طول سلسلة بركانية من ريفوجيو ديل بيلار في وسط فوينكلينتي في جنوب الجزيرة.

ويمكن للزوار أن يتوقعوا السير مباشرة بمحاذاة الحمم التي بردت مؤخرا من أحدث ثوران بركاني ورؤية المنظر الطبيعي عن قرب. ووجهة المسار البالغ طوله 24 كيلومترا هي بركان تينيجويا ومنارة فوينتكالينتي بمستنقعاتها المالحة المجاورة.

ورغم أنه مسار يستحق المشاهدة فإنه صعب حيث أن الارتفاع الشاهق والأرض الوعرة تتسببان في رياح عاتية ناهيك عن أشعة الشمس الشديدة.