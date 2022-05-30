ذكرت منصة "إير بي إن بي" الإلكترونية لتأجير الوحدات السكنية لفترات قصيرة أنها أدخلت تغييرات جذرية على كيفية استخدام الأشخاص المنصة لحجز مكان للإقامة به في إطار جهود للتأقلم مع تغيُر عادات السفر خلال جائحة فيروس كورونا.

وحتى الآن، لايزال يبدأ حجز مكان للإقامة فيه على "إير بي إن بي" بتحديد الموقع والفترة الزمنية للإقامة. والآن يمكن البحث عن فئات مختلفة مثل مزارع أو بيوت صغيرة خشبية أو قلاع وكذلك مناطق بأكملها حتى بدون التزام زمني.

وأعلنت "إير بي إن بي" مؤخرا عن خاصية جديدة تسمى "سبليت ستايز" التي تقترح مزيجا من إقامتين لرحلة واحدة.

ويركز رهان "إير بي إن بي" بشأن مستقبل المنصة على أن الكثير من الأشخاص لن يعودوا إلى المكاتب بشكل دائم حتى بعد انتهاء الجائحة، ولكن سوف يستغلون الفرصة للعمل من أي مكان في العالم.

وتقول الشركة إنها ترى بالفعل زيادة كبيرة في الإقامات لفترة طويلة في الحجوزات وهو ما يمكن أن يعكس حرية مكان العمل الجديدة التي ظهرت خلال الجائحة.

ومن أصل نحو ستة ملايين موقع إقامة على المنصة، هناك أربعة ملايين مغطاة حاليا بـ56 فئة. وهذه الفئات، من ناحية ، بشأن خصائص مكان الإقامة مثل مطبخ كبير وحمام سباحة رائع أو بيانو حفلات كبير.

ويمكن أيضا البحث عن مواقع مثل الشاطئ أو القطب الشمالي وأنشطة قريبة مثل الجولف وركوب الأمواج والتزلج.

وبادئ ذي بدء، تقترح إير بي إن بي مزيجا من إقامتين في 14 فئة لرحلات تستمر أكثر من أسبوع. ومن المقرر أن تكون هذه الخاصية مفيدة في حال، مثلا، لم تعثر على مكان إقامة واحد يمكن أن تغطيه المنصة لفترة الإقامة بأكملها.

وفي ابتكار آخر، تعد المنصة المستخدمين بأنهم سوف يستردون أموالهم أو مكان إقامة مساوي في حال ألغى المضيف الحجز خلال 30 يوما من التسجيل.