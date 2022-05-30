تصدر فيلم الإثارة والدراما الجديد (توب جان: مافريك) إيرادات شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في أمريكا الشمالية إذ جمع 124 مليون دولار.

الفيلم بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.

وتراجع فيلم الإثارة والرعب (دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس) من المركز الأول الذي احتله لمدة ثلاثة أسابيع على التوالي إلى المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 16.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة بنديكت كامبرباتش وسوتشيل جوميز وإليزابيث أولسن وإخراج سام رايمي.

وفي المركز الثالث جاء فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي والمغامرة الجديد (ذا بوبس برجرز موفي) بإيرادات بلغت قيمتها 12.6 مليون دولار. الفيلم من إنتاج ديزني وتوينتيث سينشري وهو فيلم مبني على مسلسل كرتوني تلفزيوني عرض لفترة طويلة.

وتراجع فيلم الدراما التاريخي (داونتون آبي: إيه نيو إيرا) "داونتون آبي: حقبة جديدة" من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع مسجلا 5.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة ناتالي باي وهيو بونفيل وسامانثا بوند وجيم كارتر ومن إخراج سيمون كورتيس.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا باد جايز) "الأشرار" من المركز الثالث إلى المركز الخامس مسجلا 4.6 مليون دولار.