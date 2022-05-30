سجل التضخم في إسبانيا ارتفاعا غير متوقع في أيار/مايو، ما قلص الآمال بأن تكون المستويات القياسية للتضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد أصبحت من الماضي، الأمر الذي يضع المزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتحرك لاحتواء التضخم.

وتسارع التضخم إلى 5ر8% في أيار/مايو مقابل 3ر8% في الشهر السابق، بعدما محا الارتفاع في تكاليف الوقود أثر الانخفاض في أسعار الكهرباء. وكانت ارتفاعات أسعار الكهرباء هي التي قادت التضخم إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء القارة لعدة أشهر.

أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر شديدة التقلب مثل الأغذية والطاقة، فتسارع إلى 9ر4% ، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتوفر البيانات لمحة أولية عن الاتجاهات في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة. كما من المتوقع أن تظهر بيانات ألمانية سيتم نشرها في وقت لاحق اليوم تسارع التضخم إلى 1ر8% . ومن المقرر أن تصدر القراءة الأولية لمنطقة اليورو يوم غد.

يأتي هذا بينما يستعد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لرفع فائدة الاقتراض في تموز/يوليو، وإنهاء أسعار الفائدة السلبية في قرار سيُتخذ لاحقا في أيلول/سبتمبر.