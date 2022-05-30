قال الاتحاد الدولي للتنس إنه سيمنح ستان سميث الحاصل على لقبين في الفردي في البطولات الأربع الكبرى أعلى أوسمته لجهوده في الرياضة داخل وخارج الملعب.

وفاز الأمريكي، الذي لعب دورا في سبعة فرق فائزة بكأس ديفيز، ببطولة أمريكا المفتوحة في 1971 وويمبلدون في العام التالي وحصل أيضا على خمسة ألقاب في الزوجي في البطولات الأربع الكبرى.

كما قام اللاعب السابق البالغ عمره 75 عاما بتدريب العديد من كبار اللاعبين بما فيهم لينزي دافنبورت وجنيفر كابرياتي ومايكل تشانغ وشغل منصب رئيس قاعة المشاهير التابعة للاتحاد الدولي للتنس من 2011 إلى 2021.

كما وضع اسمه على مجموعة ناجحة من أحذية أديداس الرياضية.

وقال سميث في بيان "تنافست بقوة خلال مسيرتي التي شهدت لحظات صعود وهبوط.

"لن تفوز في كل مباراة أو مسابقة تشارك فيها، لكن عليك أن تقاتل بنسبة 100 في المئة وألا تتحسر على ما فاتك".