تسبب الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين إلى التهام الزيادات في أجور الألمان في الربع الأول من هذا العام.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين في فيسبادن أن الأجور ارتفعت بنسبة 4% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام على أساس سنوي، إلا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 8ر5% خلال نفس الفترة، ما يعني أن الأجور الحقيقية تراجعت بنسبة 8ر1%.

وعقب سنوات عديدة من الانتعاش، تراجعت الأجور الحقيقية بالفعل خلال أزمة كورونا. وفي العام الماضي انخفضت بنسبة 1ر0% بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين. وفي عام 2020 أدى العمل بدوام جزئي على نطاق واسع خلال الجائحة وشطب الوظائف إلى انخفاض بنسبة 1ر1% في الأجور الحقيقية.