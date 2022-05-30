قال عدد من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية إن أحد عوامل نقص حليب الأطفال في البلاد هو التحول الكبير في طريقة تغذية الآباء لأطفالهم، فقد انخفضت الرضاعة الطبيعية أثناء الوباء، مما عكس اتجاهًا استمر لعقود.

وأوضحت صحيفة (وال ستريت جورنال) أنه منذ عام 2020، تراجعت نسبة الأطفال الذين يحصلون على رضاعة طبيعية في سن عام واحد من 34% إلى ما يقدر بـ14% هذا العام، وفقًا لاستطلاعات أجرتها شركة (ديموجرافيك انتيليجنس) وهي شركة تنبؤ متخصصة في التعامل من الأطفال وتعمل مع مصنعي ألبان الأطفال.

ويعمل المسؤولون الحكوميون ومصنعو البان الأطفال على معالجة النقص على مستوى البلاد، الذي أدى في الأشهر الأخيرة إلى ظهور أرفف فارغة في بعض المتاجر. تشمل أسباب النقص، سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء، بالاضافة إلى أغلاق أحد مصانع انتاج حليب الأطفال في أمريكا فبراير الماضي.

من جهته..أوضح ليمان ستون مدير الأبحاث في الشركة أن زيادة الطلب على حليب الأطفال، مدفوعة بانخفاض الرضاعة الطبيعية، أدى إلى تفاقم المشكلة. وعقب فرض قيود فيروس كورونا في مارس 2020، كان لدى العديد من الأمهات الجدد فترات إقامة أقصر في المستشفى وخرجن قبل أن تستطعن التمرين على إرضاع الأطفال، بجانب عدم ملامسة بعض الأطفال لأمهاتهم بعد الولادة بسبب مخاوف انتقال كوفيد-19.