أعلنت الفنانة آيتن عامر انتهاء عرض مسرحية "سلام مربع" ، بطولة محمد هنيدي، في موسم جدة بالسعودية ، معبرة عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه المسرحية .

وقالت آيتن - في فيديو بثته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم /الاثنين/ - إنها أنهت في جدة أمس /الأحد/ آخر ليلة عرض لمسرحية "سلام مربع" التي بدأ عرضها يوم الأربعاء الماضي ، موجهة الشكر إلى جمهور جدة الذي حضر العرض على مدار 5 أيام .

وأشارت إلى أن العروض شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا وردود الفعل عليها كانت قوية للغاية ، متمنية العودة مرة أخرى في موسم جديد.

وعرضت المسرحية خلال موسم الرياض شهر نوفمبر الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، خاصة أنها ذات طابع كوميدي، وتدور قصتها حول المغني "سيّد" وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، والمسرحية تعكس واقعًا اجتماعيًا.

يشارك في بطولة المسرحية محمد ثروت، ومحمد محمود، وميرنا نور الدين، ومحمد دسوقي، وإبراهيم طلبة، وغادة طلعت، وريهام الشنواني، وزياد زعتر، وسارة هريدي، أشعار أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، تصميم استعراضات نادين، مخرج مساعد أحمد الشاذلي، مخرج منفذ علا فهمي، وتأليف وإخراج خالد جلال.