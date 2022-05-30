تنطلق في بغداد في الثالث من الشهر المقبل فعاليات أسبوع الفيلم السينمائي السوري بمشاركة 13 فيلما روائيا في إطار برنامج لدائرة السينما والمسرح في العراق لإحياء أسابيع الأفلام العربية والأجنبية في قاعة المسرح الوطني.

وقال أحمد حسن موسى المدير العام لدائرة السينما والمسرح العراقية في بيان صحفي "إن بغداد ستحتضن للفترة من 7-3 من شهر حزيران/يونيو المقبل أسبوع الفيلم السوريّ في بدء مشوار فعاليّات الأسابيع السينمائية الدولية التي ستحتضنها دائرة السينما والمسرح العراقية" .

وذكر أن الأسبوع الذي سينطلق تحت شعار /من بغداد... هنا دمشق/ يتضمّن حفل إفتتاح على صالة المسرح الوطني العراقي وعرض 13 فيلماً روائياً طويلاً وقصيراً بينها /دمشق حلب/ للمخرج باسل الخطيب و/الإفطار الأخير/ للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد و/ الظهر إلى الجدران/ للمخرج أوس محمد و/غيوم داكنة/ للمخرج أيمن زيدان.

وأوضح أن عددا من الفنانين السوريين يشاركون في أيام الفيلم الروائي السوري كضيوف شرف، بينهم دريد لحام وأيمن زيدان وسلمى المصري وسوزان نجم الدين وباسل الخطيب وهالة البيطاروالمدير العام للمؤسسة العامة للسينما السورية مراد شاهين .