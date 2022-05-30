تنطلق القمة الأفريقية للرقمنة غدا /الثلاثاء/، ولمدة ٣ أيام بالجزائر، بمشاركة أكثر من ١٠٠ مؤسسة من ٢٠ دولة أفريقية ومن جميع أنحاء العالم.

وأوضح بشير تاج الدين رئيس التجمع الجزائري للناشطين في مجال تكنولوجيا المعلومات (يضم مجموعة من الشركات العاملة في قطاع الرقمنة)، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بالجزائر العاصمة، أن هذه القمة الأفريقية ستكون فرصة مثالية للجمع بين الجهات الفاعلة من البلدان الأفريقية للنظر معا في بناء مشاريع مستقبلية في القارة وفي مناطق أخرى من العالم.

وأضاف أن هذا الحدث القاري في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، سوف يشهد مشاركة أكثر من ١٢٠٠ صانع قرار، و١٠٠ مؤسسة منها ٢٢ مؤسسة ناشئة، فضلا عن عقد ٦٠ ندوة وورشة عمل حول النظام البيئي الرقمي الأفريقي.

وأشار رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات إلى أن بلاده شرعت بدورها في تفعيل تحولها الرقمي بفضل مجموعة من التدابير؛ من بينها إنشاء صناديق استثمار، وإعفاءات ضريبية، وتخفيض الإجراءات الإدارية، وتوفير تحفيزات للتنمية الرقمية.