صادق مجلس الوزراء الكوري الجنوبي في جلسة غير عادية اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء هان دوك سو على الميزانية الإضافية التي تبلغ قيمتها 62 تريليون وون (4ر49 مليار دولار) بهدف مساعدة صغار التجار المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى موافقة البرلمان على مشروع الميزانية الإضافية أمس الأحد وقبل 3 أيام فقط من موعد الانتخابات المحلية في البلاد.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في جلسة عامة للبرلمان بعد اتفاق حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على إضافة 6ر2 تريليون وون زيادةً على مبلغ الميزانية الذي اقترحته الحكومة.

وقال "هان" في الاجتماع إن الميزانية الإضافية تؤكد التزام الحكومة الجديدة بتقديم الدعم للفئات الضعيفة التي كانت أكثر تضررا من الجائحة وارتفاع الأسعار، بدلا من تقديم منح لجميع المواطنين.

وأشاد "هان" أيضا بالبرلمان لموافقته على مشروع القانون قبل انتهاء الجلسة الكاملة، قائلا إن الحزبين الحاكم والمعارض أظهرا سياسة تعاونية من خلال الموافقة على مشروع القانون.

وتهدف الميزانية الإضافية الأولى في عهد الرئيس "يون سيوك-يول"، وهي الأعلى على الإطلاق، إلى تنفيذ خطة إنفاق بقيمة 39 تريليون وون، من بينها تقديم منح نقدية لصغار التجار، بالإضافة إلى 23 تريليون وون في صورة منح للحكومات الإقليمية.

وبموجب الاتفاقية، سيكون حوالي 71ر3 مليون شخص من التجار وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر مؤهلين للحصول على معونات نقدية تتراوح بين 6 ملايين وون و10 ملايين وون لكل منهم.