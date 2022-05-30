كشف استطلاع للرأي تزايدا في قلق المستهلكين في ألمانيا بشأن قدرتهم على تدبير سبل المعيشة في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من وكالة حماية الائتمان الألمانية (شوفا)، أن 38% من الألمان ذكروا مطلع أيار/مايو الجاري أنهم يجدون صعوبة متزايدة في تسديد نفقات الاحتياجات اليومية. وكانت تبلغ نسبتهم في استطلاع مماثل قبل أربعة أشهر 28%.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشر اليوم الاثنين، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين من المحتمل أن يضطروا إلى الحصول على قرض للحفاظ على مستوى معيشتهم بمقدار أربع نقاط مئوية إلى 14%.

وأعرب أكثر من ثلثي الألمان (71??) عن قلقهم من أن التضخم سيعرض الرخاء في ألمانيا للخطر.