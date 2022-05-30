أكد المخرج المصري مروان حامد، أن فيلمه الجديد "كيرة والجن" أصبح جاهزا للعرض بدور السينما خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وانتهى حامد من كافة عمليات مونتاج ومكساج الفيلم وكذلك وضع الموسيقى التصويرية، ومن المقرر أن يطرح البرومو الرسمي للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح حامد أن أحداث الفيلم تدور في أثناء ثورة 1919، حيث يتناول واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال .

وأشار إلى أن الفيلم سيكون على أعلى مستوى من حيث الصورة والإخراج، حيث يعد الفيلم من الأعمال الإنتاجية الضخمة، معربا عن أمله في نجاح الفيلم بحجم الجهد الذي بذل فيه .

يشار إلى أن عرض الفيلم تأجل عدة مرات لأسباب مختلفة، حيث بدأ تصويره منذ أكثر من عامين ،ليتوقف التصوير لأكثر من مرة، وهو ما جعله يستغرق تلك الفترة الطويلة في التصوير.

يذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب له السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.