طالبت النائبة أورور بيرجيه عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي تغير اسمه إلى "النهضة"، بفرض عقوبات جزائية بعد أحداث ملعب فرنسا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

وقالت "بيرجيه" - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية - إنه يجب اتخاذ اجراءات حازمة لمواجهة مثل تلك التجاوزات التي وقعت على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا ليفربول - ريال مدريد.. موضحة أن عددا من المشجعين حاولوا اقتحام الملعب وأبدوا سلوكا غير مقبول ما يؤدي إلى فرض عقوبات جزائية صارمة ومثالية.

ووصفت "بيرجيه" الرياضة بـ"الحفلة" وأن كرة القدم يجب أن تكون كذلك".. مشيرة إلى أن فرنسا لم يكن أمامها سوى ثلاثة أشهر لتنظيم المباراة النهائية التي تم التخطيط لها مبدئيا في روسيا، وذلك مقابل تنظيم لمدة "عام واحد بشكل طبيعي".

وأكدت النائبة الفرنسية أن فرنسا قادرة على تنظيم مسابقات دولية كبيرة جدا في إشارة إلى تنظيم أولمبياد باريس لعام 2024 وكأس العالم للرجبي لعام 2023.

وكانت الشرطة في فرنسا قد أعلنت في وقت سابق اعتقال 68 شخصا بينهم باعة تذاكر مزورة قرب الاستاد كان مع أحدهم نحو خمسين تذكرة مزيفة.