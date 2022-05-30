تعتزم الهند تدشين مشروع بقيمة 30 مليار روبيه (387 مليون دولار) لتحديث ميناء باراديب، الواقع على الساحل الشرقي للبلاد، لكي يصبح قادرا على التعامل مع السفن الكبيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة القول في بيان إن شراكة عامة-خاصة سوف تنفذ المشروع، وسوف يتضمن تعميق منشآت الميناء الداخلية ويشمل ذلك تطوير منطقة رسو جديدة بغرب الميناء.

وأضافت الحكومة أن هذا المشروع من شأنه تخفيف الضغط في الميناء وخفض تكاليف النقل البحري وتعزيز الاقتصاد الصناعي في المناطق الداخلية .

وبعد استكمال المشروع، سوف يتمكن الميناء من التعامل مع السفن الكبيرة التي تتطلب مجرى بطول 19 مترا.

ومن شأن هذه المشروع خفض التكاليف اللوجستية وتعزيز التجارة الدولية.