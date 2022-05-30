الخدمة الجديدة تؤكد تحول جميع إعلانات وزارة العدل إلى النظام الإلكتروني للمشتركين في تطبيق «هويتي»

أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء سيد هاشم القلاف انه تم بحمد الله تشغيل وتفعيل الإعلان الإلكتروني للمحكمة الدستورية والتحكيم القضائي، مؤكدا أنه تم بالفعل إصدار أول إعلان إلكتروني بإدارة التحكيم القضائي صباح اليوم.

وقال سيد القلاف في تصريح لـ«الأنباء» ان الخدمة الجديدة تؤكد تحول جميع اعلانات وزارة العدل الى النظام الالكتروني للمشتركين في تطبيق «هويتي» حيث يسهل إخطارهم بالإعلان الالكتروني عبر التطبيق.

وشدد القلاف على أن وزارة العدل مستمرة في تطوير نظمها الالكترونية لإتاحة جميع خدمات الوزارة إلكترونيا تيسيرا على المراجعين وأداء للخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح القلاف أن خدمات وزارة العدل الالكترونية لا تقتصر على الوزارة والمحاكم فقط ولكن تمتد لترتبط مع مختلف جهات الدولة، حيث حققت الوزارة الكثير من الانجازات خلال الفترة الماضية من خلال الربط مع العديد من الوزارات والمؤسسات وتزويدهم بالبيانات المطلوبة وفق اللوائح والنظم، مما يساهم في سرعة الانجاز والمحافظة على المال العام.