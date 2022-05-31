حصدت المطاعم التي تديرها مجموعة الشايــع في الكويت، ومـــن بينها آشاز وعمتــي نوره وفريق تطوير معايير الجودة، 14 جائزة ضمن مشاركتها في المسابقة السنوية الرائدة لجوائز الفنادق والمطاعم والتجهيـــزات الغذائيـــة «هوريكا».



واستعرضت المجموعة المكونة من 24 طاهيا مواهبهم المميزة وخبراتهم وتألقوا في المسابقة التي استمرت 3 أيام في فندق كراون بلازا وتضمنت عددا من المسابقات المثيرة ومسابقات الطهي الحي، حيث نجحوا في كسب قلوب الزبائن والحكام في المسابقة. وفاز طهاتنا المشاركون بـ 3 جوائز ذهبية، 4 جوائز فضية، و6 جوائز برونزية إضافة إلى جائزة أفضل إجراءات نظافة، وذلك ضمن مختلف الفئات التي تضم المطبخ الآسيوي، الأطباق الكويتية التقليدية، المعكرونة، البرغر وأفضل طهي من محتويات السلة Mystery Basket.



وقال، مدير قسم تطوير معايير الجودة في مجموعة الشايع فرانك بورديني: «تهانينا لجميع الطهاة الذين قدموا أداء رائعا هذا العام، إن مشاركتنا في هذه المسابقة تعكس التزامنا المستمر بتقديم خدمة مميزة ذات جودة رائعة لجميع زبائننا وتجسد العمل الشاق وروح الفريق لدينا. نحن نؤمن بمهارات طهاتنا وفخورون جدا بهذا الإنجاز المتميز، فهذه الجوائز تثبت أننا نقوم بعملنا بشكل صحيح».



من جهته، قال الشيف رام بهادور سونار، من فريق تطوير معايير الجودة في مجموعة الشايع: مشاركتي في مسابقات «هوريكا» تمنحني الفرصة لاكتشاف كل جديد في عالم تحضير الطعام والحلويات، مما يساعدني بشكل أكبر في تطوير مسيرتي المهنية ورحلتي في مجال الطهي، وأستمتع دائما بهذه المشاركات، فهي تدفعني إلى الارتقاء في عملي بشكل إبداعي، وآمل أن تكون سببا في إلهام الآخرين أيضا.



وشارك في المعرض هذا العام العديد من الطهاة من الكويت ودول أخرى، وتنافسوا ضمن 27 فئة تم التحكيم فيها من قبل خبراء ورؤساء اتحادات الطهاة من دول أوروبية وعربية وآسيوية.