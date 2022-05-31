أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة ترويجية لعملاء «حسابي» للشباب بغرض جذب واستقطاب مكافآتهم الطلابية بتقديم جوائز قيمة يصل إجماليها الى 100 ألف دينار، خلال فترة الحملة الممتدة من منتصف مايو الى نهاية العام الحالي، وذلك ضمن جهود «بيتك» لتقديم أفضل المزايا على استقطاب الأموال وإيداعها، وتعميق العلاقات مع الشرائح المختلفة في إطار شامل من التعاملات يتيح للعميل الاستفادة من كل الخدمات والمنتجات التي يقدمها «بيتك» وأقوى العروض والمزايا التي ينفرد بها على مستوى السوق.



وتتيح حملة «مكافآتكم الطلابية عندنا» اكبر سحب حصري لعملاء حسابي للشباب بقيمة 100 ألف دينار عبارة عن 4 فائزين بالجائزة الكبرى وقيمتها 5 آلاف دينار على مدار الحملة، و20 فائزا بجوائز شهرية قيمة الواحدة 500 دينار، بالإضافة إلى العديد من المزايا والعروض منها: بطاقة مسبقة الدفع للسنة الأولى مجانا، المشاركة في برنامج مكافآت «بيتك» والحصول على 1000 نقطة من مكافآت «بيتك» عند التفعيل، عروض مميزة وعروض نهاية الأسبوع وخدمات مصرفية على مدار الساعة.



وسيتمكن العملاء الذين يحصلون على المكافأة الطلابية من خلال حسابهم في «بيتك» من الحصول على فرصة لدخول السحب على الجوائز الشهرية أو في نهاية الحملة، عند تحويلهم المكافأة الطلابية من خلال حسابهم في «بيتك»، حيث تتاح فرصة الربح والدخول في السحب في الشهر التالي من تحويل المكافأة، كما انه عند الفوز يتم مباشرة إيداع قيمة الجائزة في حساب الفائز.



وتعبر الحملة عن التقدير والاهتمام الذي يبديه «بيتك» لشريحة الشباب وعملاء «حسابي» وتؤكد جهوده نحو تحقيق الشمول المالي وتحفيز العملاء على مزيد من التعاملات المصرفية والمالية في إطار واحد، ما يحقق التميز في الخدمة ويؤكد التفهم لمتطلبات واحتياجات العملاء من قبل «بيتك» وحرصه الدائم على تعزيز القيم الإيجابية لدى مختلف الشرائح ومنها قيمة الادخار، مع تقديم ما يناسب ذلك من المزايا والعروض المحفزة.