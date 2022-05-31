بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت وعلى أجهزة «سامسونج»



أعلنت شركة زين الكويت عن إطلاقها خدمة المكالمات الصوتية فائقة الجودة عبر شبكة الجيل الخامس (Vo5G)، لتكون بذلك أول شركة اتصالات على مستوى العالم تطلق هذه الخدمة تجاريا على شبكتها بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت وعلى سلسلة أجهزة سامسونج S22 الجديدة.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه التقنية المتطورة ستمنح عملاءها كفاءة غير مسبوقة في خدمات الإنترنت عالي السرعة أثناء إجراء المكالمات الصوتية عن طريق الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية Vo5G، حيث جاء الإطلاق التجاري للخدمة رسميا بعدما نجحت شبكة زين في اجتياز جميع الاختبارات لقياس جهوزيتها والتأكد من قدراتها الفنية لتشغيل الخدمة بأعلى مستويات الجودة في كل أنحاء البلاد.



وتتوافر خدمة Vo5G حاليا على سلسلة أجهزة سامسونج Galaxy S22، ويتم تفعيلها للعميل من غير أي تكلفة إضافية، وستكون متوافرة على جميع الأجهزة الذكية المستقبلية التي تتوافق معها، وهي توفر حلولا عملية وقدرات تقنية استثنائية عديدة للمستخدم، بحيث يتمتع بأسرع تجربة اتصالات ممكنة تتسم بالانسيابية والجودة الفائقة، وذلك من خلال إمكانية إجراء المكالمات الصوتية على شبكة الجيل الخامس جنبا إلى جنب مع خدمة نقل البيانات، ما سيعزز من استجابة الشبكة أثناء الاتصال بشكل أكبر.



كما تمكن هذه التقنية من استخدام الإنترنت ومتابعة خدمات البث والتطبيقات التي تعتمد على البيانات عند إجراء المكالمة الصوتية بكل انسيابية وبالسرعة المعهودة لشبكة الجيل الخامس دون أي انقطاع، وهي تشكل حلا عمليا لمن يستخدم خدمات نقل البيانات بكثرة، بحيث لن يكون العميل مضطرا لإتمام المكالمة لعودة الاتصال بشبكة الإنترنت.



وتتم استضافة هذه التقنية على شبكة الجيل الخامس المستقلة 5G SA التي أطلقتها زين مؤخرا، والتي تعتبر بشكل واسع مستقبل تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث تسمح لشبكة زين بالوصول إلى كامل قدراتها من خلال زيادة نطاق التغطية ووضع حجر الأساس للتطبيقات التي تستغل سرعتها الهائلة وقلة سرعة استجابتها.



ويعكس هذا الإطلاق جهود زين في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، وذلك منذ تفردها في شهر يونيو 2019 بإطلاقها التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس كأول شركة تطرح هذه التقنية المتطورة في الخليج عبر السوق الكويتية وبتغطية شاملة لكل مناطق البلاد، حيث نجحت في تصميم وبناء أول شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، ما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة.