ناشد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الفائز بدوري أبطال أوروبا اثر تغلبه على ليفربول 1-0 في المباراة النهائية، لاعبي فريقه بتحويل اهتمامهم إلى الفوز بالكأس القارية للمرة الخامسة عشرة، وذلك خلال احتفالات النادي الملكي بالتتويج مع الآلاف من أنصاره في العاصمة مدريد.

واستقل لاعبو ريال مدريد حافلة مكشوفة حول المدينة للاحتفال، وقد شهدت توقفها في كاتدرائية المودينا ومقر الحكومة وبلدية المدينة، وبلاسا سيبيليس، وأخيرا ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بالنادي.

وتوجه بيريز الى أنصار النادي بقوله «لقد صنع ريال مدريد التاريخ مرة أخرى، وها نحن نتوج بكأس أوروبا الرابعة عشرة والبطولة الخامسة والثلاثين في الدوري الإسباني».



وأضاف «هذه الكأس الأوروبية التي أحرزناها بفوزنا على ناد أسطوري مثل ليفربول هي واحدة من أعظم الكؤوس في تاريخ دوري أبطال أوروبا».



وتابع «أسطورة هذا النادي تنمو بشكل أكبر وأكبر. لقد هزمنا أربعة من أفضل الفرق في أوروبا من خلال القتال والإيمان دائما حتى النهاية».



وأوضح «لقد كان موسما رائعا، وقد تم تحقيقه في واحدة من أجمل وأصعب الأوقات في تاريخنا.

خمس بطولات دوري الأبطال في ثماني سنوات هو شيء يصعب للغاية على مشجعي كرة القدم نسيانه من جميع أنحاء العالم. مدريد خالدة. والآن، لنحرز اللقب الخامس عشر».

وأشاد بيريز بالمدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي الذي أصبح أول مدرب يفوز بدوري الأبطال اربع مرات (مرتين مع ميلان ومرتين مع ريال مدريد) وأول مدرب يفوز بجميع البطولات الأوروبية الخمس الكبرى بعد احراز فريقه لقب بطل الدوري الإسباني. وقال في هذا الصدد «إنه يجسد ريال مدريد».

وارتدى لاعبو ريال البدلات السوداء والقمصان البيضاء وربطات العنق السوداء، ورفعوا الكأسين (الدوري المحلي ودوري الأبطال) بينما كانوا يوقعون القمصان ويقدمون التوقيعات ويلتقطون الصور التذكارية مع أنصارهم.

وتشارك الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي مارسيلو في حمل كأس دوري أبطال أوروبا، بينما حمل الكرواتي لوكا مودريتش وناتشو فرنانديز كأس الدوري الإسباني.



وقال حارس ريال مدريد الدولي البلجيكي تيبو كورتوا الذي اختير أفضل لاعب في المباراة النهائية «لم أنم كثيرا، كان لدي الكثير من الأدرينالين بحيث لا أستطيع النوم».

وأضاف «مازلت لا أصدق ما حصل، إنه شعور لا يصدق. شرف كبير لي أن ألعب لريال مدريد، وآمل أن أتمكن من مساعدة الفريق على الفوز بالمزيد من الألقاب».



استقبال مميز لليفربول



احتشد الآلاف من جماهير ليفربول للاحتفال بفريقهم الذي اختتم موسمه بخوض لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا.



ورغم ذلك تجولت حافلة في مدينة ليفربول تحمل نجوم الريدز وبحوزتهم كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة الإنجليزية، في وجود الآلاف من الجماهير في الشوارع.



وأنهى ليفربول موسم 2021/2022، بلقبي الكأس المحليين، واللذين حققهما على حساب تشلسي بركلات الترجيح.

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لصالح مان سيتي، وبفارق نقطة وحيدة فقط، كما خسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.