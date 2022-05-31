بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا وحامل اللقب الدور ربع النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس بفوزه السهل على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-1 و6-3 و6-3 ليضرب موعدا ناريا اليوم مع الاسباني رافايل نادال الفائز في مباراة ماراثونية على الكندي فيليكس اوجيه-الياسيم 3-6 و6-3 و6-2 و3-6 و6-3.

ولم يجد الصربي الساعي الى معادلة الرقم للقياسي لنادال في عدد الألقاب الكبرى (21 لقبا) أي صعوبة في تخطي منافسه. وقال ديوكوفيتش «أكن احتراما كبيرا له.

إنه شخص جيد خارج الملعب. إنه لاعب اختصاصي على الملاعب الترابية لكني لعبت جيدا ونجحت في الاحتفاظ بإرسالي». وأضاف «حققت بداية جيدة لكن الكثير من العمل ينتظرني».

في المقابل، احتاج نادال حامل الرقم القياسي في رولان غاروس مع 13 لقبا، إلى عصارة خبرته لكي يتخطى أوجيه الياسيم الذي يشرف عليه منذ ابريل عام 2021 مدرب «رافا» السابق عمه توني، في مباراة استمرت اربع ساعات و21 دقيقة. وهي المرة الثالثة فقط التي يستدرج فيها نادال الى خوض 5 مجموعات في 112 مباراة خاضها في رولان غاروس على مدى 17 عاما، والمرة السادسة عشرة التي يبلغ فيها ربع النهائي في البطولة.

والمباراة ثأرية بالنسبة الى نادال الذي خسر أمام ديوكوفيتش في نصف النهائي العام الماضي وعلق عليها الاسباني بالقول «نعرف بعضنا البعض جيدا، ثمة الكثير من التاريخ بيننا. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله هو انني سأبذل قصارى جهدي وأقاتل حتى الرمق الأخير».