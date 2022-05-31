ألقت وزيرة الرياضة الفرنسية الإثنين على نادي ليفربول في الفوضى التي صاحبت نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد ريال مدريد في باريس، معبرة عن أسفها لاستخدام الغاز المسيل للدموع ضد بعض المشجعين.



وتعرضت الحكومة الفرنسية لموجة انتقادات من الإعلام والسياسيين في المملكة المتحدة حيال تعاطي الشرطة مع الأحداث التي سبقت المباراة، إذ عانى الآلاف من مشجعي ليفربول لدخول ملعب ستاد دو فرانس الشهير، في ضواحي العاصمة الفرنسية.

لكن وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا قالت لإذاعة «أر تي أل» إن ليفربول، خلافا لريال مدريد الذي أحرز اللقب لاحقا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، فشل في تنظيم مشجعيه القادمين إلى باريس «ترك ليفربول مشجعيه، وهذا هو الفارق الكبير».



أضافت الوزيرة أن بين 30 ألف الى 40 ألف مشجع لليفربول كانوا يحملون تذاكر مزورة أو غير مزودين بتذاكر لمشاهدة المباراة النهائية للمسابقة القارية الأولى «يجب أن نرى من أين أتت تلك التذاكر المزورة... وكيف تم إنتاجها بهذه الأعداد الكبيرة؟».