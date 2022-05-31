في إطار التزامها ببناء جيل من المستثمرين يتمتع بقدر كبير من المعرفة بمجال الاستثمار والأوراق المالية، استضافت بورصة الكويت مجموعة من طلبة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في الكويت، حيث تم خلال الجولة تعريف الطلاب بأفضل الممارسات التي تتبعها بورصة الكويت في مجال العمليات التشغيلية لسوق المال، كما قام الطلاب بالتعرف على أحدث التطورات التي تشهدها بورصة الكويت والجهود الدؤوبة التي بذلتها لتعزيز تصنيفها العالمي لتصبح الكويت من أهم الوجهات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.



وتابع الزوار عرضا تقديميا سلط الضوء على الجوانب المختلفة لأنشطة الشركة وعملياتها، والتي تضمنت أبرز المعالم في مسيرة البورصة الرائدة، والتي تعتبر جوهرة تطوير السوق الكويتي وأحد أهم العوامل في إعادة تصنيفه إلى سوق ناشئ في ثلاثة من أبرز مزودي المؤشرات في العالم.



كما قام الخريجون بجولة تعريفية في مقر الشركة، حيث تعرفوا على أسس ومبادئ عمليات التداول في قاعة ناصر الخرافي وجاسم البحر للتداول، والتي تم تزويدها مؤخرا بأحدث التقنيات لكي تتضمن منصة لقرع الجرس ومركزا إعلاميا، بالإضافة إلى استبدال شاشات التداول الداخلية والخارجية القديمة بشاشات جديدة متطورة، وذلك كجزء من جهود الشركة الرامية للمحافظة على مبنى البورصة وتحديثه، كما اطلع الطلبة على بعض الأدوات والأساليب التي كانت تستخدم في عمليات التداول قبل تبني عمليات التداول الإلكتروني.



وتأتي استضافة الخريجين الجدد تماشيا مع المبادرات المستدامة التي تطلقها بورصة الكويت، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتندرج ضمن محور التعليم الذي حددته استراتيجية الاستدامة بالشركة، حيث يهدف هذا المحور إلى خلق بيئة رائدة تعزز سوق رأس المال الكويتي من خلال تأهيل الكوادر.

أكاديمية إلكترونية



قامت بورصة الكويت بإطلاق حزمة من المبادرات في إطار محور «التعليم»، والتي شملت «أكاديمية بورصة الكويت الإلكترونية»، وبالتعاون مع عدد من الجامعات لتعزيز المعرفة بسوق المال بين الطلبة ورفع مستوى الوعي حول أكاديمية البورصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل علاقات المستثمرين للتنفيذيين والمختصين من الشركات المدرجة في بورصة الكويت

.تنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع حوكمة المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومعايير افضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين، بالإضافة الى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات الأخرى التي تمتلك خبرة في مجالات مختلفة.