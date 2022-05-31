يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثاني على التوالي بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي وتوعيتهم بتطورات عدة مواضيع مختلفة متعلقة بالمعاملات المصرفية.



وقال المدير التنفيذي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية ببنك بوبيان قتيبة البسام: منذ بداية إطلاق حملة «لنكن على دراية» حرص بوبيان على التعاون مع القائمين على الحملة وتطويع كافة الوسائل والقنوات للتواصل التوعوي بشكل كامل مع عملائه بما يتماشى مع تعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.



وأرجع البسام مساندة بنك بوبيان إلى حملة (لنكن على دراية) انطلاقا من أهمية الدور الذي يؤديه والبنوك المحلية للتوعية بمختلف الأنشطة والعمليات المصرفية التي تقوم بها، وانطلاقا من حرص بوبيان على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم لاسيما في ظل زيادة التحديات التي تواجهها البنوك نتيجة التطورات التي يشهدها العالم على كافة المستويات، وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في تعزيز الثقافة والوعي المصرفي.



وأضاف: مع استمرارها للعام الثاني على التوالي نجح بنك بوبيان في نشر وتعميم مفهوم حملة «لنكن على دراية» من خلال نشر كافة المواد الإعلامية والنشرات التوعوية عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وقنواته الرقمية الأمر الذي استقطب متابعة واهتمام وتفاعل شريحة كبيرة من عملاء البنك والجمهور.



وأوضح أن بنك بوبيان لا يألو اي جهد في دعم حملة «لنكن على دراية» حيث نحرص دائما على تخصيص ركن تعريفي خاص بالحملة ضمن فعاليات بنك بوبيان الخاصة سواء التي تخص الإعلان عن خدمات ومنتجات جديدة او تلك التي تتعلق بجانب المسؤولية الاجتماعية والتي تحظى غالبياتها بتواجد اكبر شريحة من عملاء البنك وغيرهم ما يعزز أهداف الحملة ورفع درجة الإدراك التوعوي والمالي لديهم.



وأضاف البسام أن التواصل مع العملاء لا يقتصر فقط خلال القنوات الرقمية، بل أجرى البنك مجموعة من اللقاءات والمسابقات استطلع خلالها رأي عملائه في الحملة من خلال لقاءاتهم بصورة مباشرة وتطرق من خلال مناقشتهم إلى مختلف الموضوعات التي تهم الجميع من المواطنين والمقيمين ومنها التي تتناول الاحتيال الإلكتروني وكيفية حماية البطاقات المصرفية والائتمانية بجانب البيانات الشخصية للعميل واستخدامها بشكل آمن ومضمون وغيرها.