عرفت زوار المعارض الوظيفية بالفرص المتاحة لهم في أكاديمية صناعات الغانم



حصدت صناعات الغانم، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، جائزة المؤسسات المتميزة من جامعة الكويت للشرق الأوسط AUM، وذلك في حفل أقامته الجامعة في مركزها الثقافي، بحضور نخبة من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية.

يأتي هذا التكريم تأكيدا على التزام شركة صناعات الغانم بدورها في إعداد جيل متمكن وقادر على مواجهة تحديات العمل.



يتزامن هذا التكريم مع ختام مشاركة صناعات الغانم في خمس معارض وظيفية هذا العام، بما في ذلك المعرض الوظيفي لجامعة الشرق الأوسط الأميركية.

وقد تواجد عدد من موظفي الموارد البشرية في أجنحة الشركة لتعريف الطلبة والطالبات بالفرص المتاحة لهم في أكاديمية صناعات الغانم، وهو برنامج تدريبي يهدف الى استقطاب حديثي التخرج من عدة تخصصات ليتيح لهم العمل واكتساب الخبرة في شركة عالمية تدير عددا من أكبر وأشهر العلامات التجارية الرائدة في مختلف القطاعات.

وتهدف أكاديمية صناعات الغانم لتوفير فرص تدريب ميدانية بإشراف موظفين ذوي خبرة في مختلف المجالات، وذلك لتدريبهم وصقل قدراتهم بطرق منهجية تؤهلهم للانخراط بسوق العمل، حيث يتم تكليف حديثي التخرج من المنضمين إلى برنامج أكاديمية صناعات الغانم بمشاريع من واقع العمل، ليقوموا بتقديم حلول وتصورات من أرض الواقع لمعالجتها.



وفي تعليق له حول ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة صناعات الغانم أنس يوسف العتيقي حرص قطاع الموارد البشرية على المشاركة في التواجد بالمعارض الوظيفية لتعريف الطلبة والطالبات حديثي التخرج بالفرص المتاحة لهم تحت مظلة أكاديمية صناعات الغانم.



وأضاف: نحن بصدد الاستعداد للإعلان عن استقبال الدفعة الثانية في أكاديمية صناعات الغانم تزامنا من انتهاء السنة الدراسية، ونتطلع لجني ثمار هذه المبادرة الهادفة لتمكين ودعم جيل واعد من قادة الغد، خاصة في هذه المرحلة المهمة من بداية مسيرتهم الوظيفية.

التزامنا بتمكين ودعم الشباب ليس محدودا بهذه المبادرة، بل جزء من هويتنا كشركة كويتية ذات دور فاعل في خطط التنمية والاقتصاد للدولة.