يواصل بنك وربة اهتمامه في تنمية وتطوير مهارات موظفيه وتأهيل كوادره، حيث شهد هذا الاهتمام تقديم حلول جديدة خاصة بتنمية وصقل مهارات موظفيه وذلك عبر المشاركة في برنامج «هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية»، ويأتي ضمن البرامج الخاصة بالتعاون مع بنك الكويت المركزي تحت مبادرة «كفاءة» ومعهد الدراسات المصرفية بهدف دعم وتطوير الشباب الكويتي.



واختتم البرنامج يوم الخميس الماضي برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بحفل تكريم وتوزيع الشهادات لخريجيه، وقد شارك من بنك وربة 3 موظفين للدورة 13 من البرنامج.



وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم أن بنك وربة يحرص على تأهيل الكفاءات الكويتية الشابة وتهيئتها للاعتماد عليها في سوق العمل، مؤكدا أن الحرص على الكفاءات الوطنية يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني الكويتي.



وأشار الغانم إلى أن البنك يؤهل موظفيه في عدة برامج على مدار العام بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية بهدف تطوير قدرات الموظفين، لاسيما في المجالات الاختصاصية المهمة، وأضاف: يعتبر بنك وربة أكثر البنوك الكويتية نسبة في التكويت، حيث بلغت النسبة 77.78% في عام 2021، وسنسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة إيمانا بدور الشباب الكويتي.



وأكد الغانم أهمية التعاون بين قطاع البنوك وبنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية، مشيدا بجهود المشاركين في هذه الدورة، متمنيا الاستفادة الكاملة لهم بمثل هذه البرامج التي تعزز من القدرات الفردية، وتستكمل مسار العمل الجماعي في القطاع المصرفي.



يذكر أن بنك وربة يوفر العديد من الدورات على مدار العام لكل موظفيه الراغبين كل في تخصصه، حيث تتيح لهم مجموعة متكاملة من الدورات والبرامج التدريبية المناسبة لتنمية مهاراتهم العلمية والعملية.