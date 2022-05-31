أسامة دياب



نفى القائم بالأعمال الأميركي في الكويت جيمس هولتسنايدر أن يكون قد تمت تسمية سفير جديد لبلاده لدى الكويت، مضيفا: «كما تعلمون فإن من يأتي للكويت دائما يكون من السفراء الجيدين وخلال هذه الفترة سأعمل جاهدا من موقعي على تطوير علاقتنا الثنائية مع الكويت».



ووصف التعاون بين بلاده والكويت في مجال مكافحة الإرهاب بـ «الممتاز»، مضيفا: «وخلال الاجتماع الذي عقد في هذا الصدد مع الجانب الكويتي برئاسة نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري، أكد استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب».



وجدد هولتسنايدر تأكيده على أن الولايات المتحدة والكويت شركاء استراتيجيون في مجال مكافحة الإرهاب، معربا عن ارتياحه برؤية 40 دولة تجتمع في الكويت بمجال مكافحة الإرهاب.