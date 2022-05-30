آلاء خليفة

أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف عن سعادته خلال زيارته الأولى إلى جامعة الكويت ولقائه بمدير الجامعة أ.د.يوسف محمد الرومي وقياديي الجامعة وعمداء الكليات، مؤكداً أن هذه الزيارة لن تكون الأولى والأخيرة وستكون هناك لقاءات قريبة للاستماع لكل ما يساهم في عملية التطوير.

وحضر اللقاء كل من أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.مرضي العياش ونواب مدير الجامعة ومساعديهم وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة.

وذكر د. المضف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول المواضيع التي تهم جامعة الكويت وحل بعض المواضيع العالقة التي تحتاج إلى دعمٍ من وزارة التعليم العالي أو من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المعنيين في الحكومة.



وأكد أن جامعة الكويت تعد من الجامعات المرموقة ليس على مستوى الكويت فحسْب وإنما على المستوى الخليجي والعربي، متطلعًا إلى المزيد من النجاحات القريبة بقيادة مدير الجامعة أ.د.يوسف الرومي والذي بدوره يساهم ويسعى إلى أن يرفع من مستوى جامعة الكويت في القريب العاجل في ظل التنافس بين الجامعات على المستوى العربي والعالمي.



وتوجه د.المضف بالشكر الجزيل لمدير جامعة الكويت على الجهد الذي يبذله في تطوير هذه المؤسسة، آملاً أن تتوج هذه الجهود بوصول الجامعة إلى أعلى المستويات.

وبدوره، أعرب مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي عن سعادته بزيارة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف إلى حرم جامعة الكويت ولقائه قيادييها وعمداء الكليات.



وأفاد أ.د.الرومي بأنه تم خلال اللقاء التطرق إلى مواضيع عدة تُعنى بالشأن التعليمي بدولة الكويت والجامعة، مبيناً أنه تم التنسيق بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي في هذه المواضيع.



وأكد أ.د. الرومي أن الوزير د.المضف يعزز فكرة الفريق الواحد بين وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الكويت كونها من الجامعات الرائدة والجامعة الحكومية الوحيدة في دولة الكويت، وتقدم بالشكر للوزير على زيارته إلى الجامعة.