أعلنت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري بالهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري، أنه سيتم تطبيق اختبارات الاعتماد المهني لنحو 71 مهنة هندسية مساندة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى توقيع الهيئة مع جمعية المهندسين المذكرة الخاصة بالمشروع بعد نجاح تجربتهما في اعتماد المهندسين.



وأضافت في تصريح لها في ختام زيارتها وفريق عمل الهيئة الى الجمعية: سنبدأ خلال الأسبوع المقبل بوضع آلية العمل بيننا والإعداد لمرحلة الاختبارات ومن ثم الاعتماد، مؤكدة أن الاختبارات والاعتماد المهني سيشملان أذونات العمل الجديدة أو التي سيتم تجديدها ونحن على أتم الاستعداد لتطبيق مثل هذا المشروع لخدمة الكويت واستقطاب موظفين وعمالة ذات خبرة صحيحة وسليمة.



وأردفت: لمسنا جاهزية كبيرة وتعاونا من قبل رئيس الجمعية وطواقم عمل «المهندسين» لتطبيق المشروع من خلال توفير المختبرات والموظفين.



بدوره، أوضح رئيس مركز السلامة المهنية في الهيئة د. نايف طامي استمرار العمل باعتماد المؤهلات الجامعية لتحديد المهن الهندسية، مضيفا أن نوعية العمالة ومؤهلاتها أمر في غاية الأهمية ويخدم سوق العمل وتطويرها خدمة لوطننا الكويت.



من جانبه، أكد رئيس «المهندسين» م.فيصل العتل استعداد الجمعية للبدء بتنفيذ المشروع، مشيرا إلى استعدادات مبكرة قامت بها الجمعية منها مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤخرا في مجال التدريب والاختبارات التي ستتم بالتعاون مع 6 معاهد وكليات في الهيئة، ومن قبلها الاستعانة بأكاديميين من جامعة الكويت.



وزاد العتل: نقدم الخدمات لنحو 70 ألف عضو بالجمعية منهم 18 ألف مهندس ومهندسة كويتيين، مشيرا إلى أن مشروع الاعتماد المهني سيحسن موقع الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد.



وأبدى العتل الاستعداد لإتمام الربط الإلكتروني لهذا المشروع أسوة بمشروع اعتماد المهندسين الذي حقق نجاحا لافتا، مضيفا أن مذكرة التفاهم الثانية الموقعة مع «القوى العاملة» معنية باعتماد المهن الهندسية، ونحن قدمنا لهم قائمة مقترحة للمهن التي يمكن أن نبدأ باعتمادها، لتنقية السوق من أي عمالة هامشية وللمساهمة في دعم الحكومة والجهات الرسمية لتعديل التركيبة السكانية.