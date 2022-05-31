طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التعرف على العقيدات الرئوية المسرطنة التي تظهر في صور الأشعة المقطعية.

ويذكر أن العقيدات الرئوية هي تكتلات صغيرة من الأنسجة تتكون داخل الرئة وتظهر في شكل بقع صغيرة في صور الأشعة المقطعية.

ويقول الباحث نيل فاشاني من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا إن "العقيدات الرئوية تظهر في نحو 5 إلى 8 % من صور الأشعة السينية".

وأضاف في تصريحاته التي أوردها الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في العلوم أن "صور الأشعة السينية للصدر هي مسألة بالغة الحساسية، ونحن نرى العقيدات الرئوية في عدد يتراوح ما بين الثلث إلى النصف من هذه الأشعات، فهي مشكلة تؤثر على نحو 6ر1 مليون شخص في الولايات المتحدة سنويا".

رغم أن صور الأشعة المقطعية تظهر كثيرا من صفات العقيدات الرئوية مثل الحجم والأبعاد والقياسات الخارجية، فإنه يمكن للمنظومة الجديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها التعمق بشكل أكبر في مواصفات العقيدات.

واوضح فاشاني أن "الذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف ملاحظات في العقيدات الرئوية لا تظهر بالعين المجردة اعتمادا على قاعدة بيانات ضخمة، وبالتالي يتنبأ بشأن ما إذا كانت هذه العقيدات مسرطنة أم لا".

واختبر فريق الدراسة المنظومة الجديدة على 300 صورة لأشعة مقطعية للصدر، وأكدوا أن المنظومة نجحت في تحسين نتائج اكتشاف العقيدات المسرطنة بشكل كبير.