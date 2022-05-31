قال مسؤولان خليجيان اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء، حيث يلتقي بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المسؤولان إن من المتوقع أن يلتقي لافروف بوزراء خارجية السعودية والإمارات وعُمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع لكن المسؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق غدا الأربعاء دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وستأتي زيارة لافروف قبل يوم واحد من اجتماع أوبك+ في فيينا، حيث من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وترفع أهداف الإنتاج في يوليو تموز بمقدار 432 ألف برميل يوميا.