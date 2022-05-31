استكمالا لدورها في توفير السلع الأساسية وحرصها على المستهلكين، استمرت وزارة التجارة والصناعة بتوفير الدجاج في أفرع التموين في جميع المحافظات دون توقف.

وتؤكد الوزارة بأنها قد حرصت على توفير عدة أنواع مختلفة من الدجاج لإتاحة الفرصة للمستهلك لاستخدام ثقافته الاستهلاكية باختيار النوع الأنسب له من الأنواع المتاحة والمتوفرة من الدجاج.

وتنوه الوزارة بأنها ماضية ومستمرة في متابعة توفر الدجاج والسلع الأساسية من خلال الجهود المبذولة في هذا الشأن من القطاعات المختصة في الوزارة ومن خلال التعاون المشترك مع الجهات المختصة بذلك.