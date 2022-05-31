شريف حمدي

شهدت سيولة البورصة الكويتية قفزة كبيرة بنهاية جلسة تعاملات اليوم على وقع استقطاب تدفقات اجنبية بتفعيل مراجعة اوزان البورصة في مؤشر MSCI، حيث بلغت السيولة 188 مليون دينار منها نحو 100 مليون دينار خلال مزاد الاغلاق.

وحظيت اسهم السوق الأول التي تضم الشركات الكويتية المدرجة بالمؤشر العالمي على 154 مليون دينار تشكل قرابة 82% من اجمالي سيولة امس.

وكانت سيولة السوق تقدر بنحو 90 مليون دينار قبل بدء مزاد الاغلاق، لتقفز إلى 188 مليون دينار بدخول التدفقات الاجنبية.

وحظي سهم الخليج بالنصيب الأكبر من السيولة بنحو 58 مليون دينار تشكل 31% من الاجمالي، علما بأن السهم شهد عودة لمؤشر MSCI للشركات الكبيرة اعتبارا من اليوم