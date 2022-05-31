سعود عبد العزير

أبلغ مصدر أمني لـ« الأنباء»، ان رجال مباحث الواحة ضبطوا المواطن «السوابق» والذي اتهمته وافدة عربية بخطفها والتوجه بها الى بر السالمي والاعتداء عليها رغم توسلاتها بعدم فعل ذلك وضربها لتنفيذ ما انتوى فعله ومن ثم الطلب منها الزواج حتى لا يتورط في قضية مواقعة بالاكراه .

وقال المصدر ان المتهم ضبط بعد تحديد مكان تواجده حيث تم مطاردته واصطدم بعدة دوريات مباحث قبل ان يتم ضبطه .

يشار الى ان المدعي عليه من ارباب السوابق واتهم في قضايا مخدرات وسرقات وانتحال صفة ابن نائب، فيما نشرت المجني عليها على وسائل التواصل صورة لها تظهر ما تعرضت له من اعتداء ورفضها الزواج من المتهم وهو مواطن.