عبدالكريم أحمد

تعقد محكمة الجنايات حاليا أولى جلسات محاكمة المتهمين بجمع الأموال وتمويل تنظيم حزب الله اللبناني.

وقررت المحكمة تحويل الجلسة إلى سرية وطلبت إخلاء القاعة من غير ذي أصحاب الشأن، لسؤال 13 مواطنا ومقيما يتهمون في هذه الدعوى، حيث توجد دفعة أخرى من المتهمين لم تتم إحالتها إلى المحاكمة إلى الآن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الأسبوع الماضي 13 متهما من جنسيات مختلفة بتقرير اتهام تضمن المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم وفق قوانين عدة أبرزها قانوني الجزاء وجرائم أمن الدولة.

يذكر أن التحريات دلت على قيام المتهمين بجمع أموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وإرسالها إلى تنظيم حزب الله في لبنان، وقد صدرت قرارات سابقة بإخلاء سبيلهم مع منعهم من السفر.